Köprübaşı sokaklara asfalt

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Köprübaşı Sokaklarda hafta başında başlatılan yol çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel, Birim Müdürleri ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir yerinde inceledi.

Başkan Aşgın, “Ekiplerimiz her hafta bir mahallede hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Köprübaşı Sokaklarımızı asfaltla buluşturduk. Hemşehrilerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizlere de enerji veriyor. Bugün itibari ile 44 Bin ton asfalt serildiğini gerçekleştirdik. Belediyemiz çalışıyor, şehrimiz güzelleşiyor. Aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bütün mahallelerimizi kapsayacak bir çalışma planı yapıyoruz. Bu plan dahilinde de bugün Ulukavak, yarın Kunduzhan sonra da Bahçelievler Mahallemizde olacağız. Şehrin tamamında aciliyet durumuna göre asfalt serimi yapıyoruz” dedi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ise yapılan çalışmalardan memnuniyetini belirterek, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın bizlere her zaman ilgi gösteriyor. Mahallemizin dertleriyle dertleniyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Belediyemiz takdire şayan hizmetler sergiliyor. Her zaman sizlerle gurur duyuyoruz. Bu zamana kadar yaptınız ve bundan sonra yapacağınız hizmetler için mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)