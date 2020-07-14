Köprübaşı Göleti’nde su sporları ve turistik aktiviteler için proje

Mecitözü Köprübaşı Göleti Su Sporları ve Rekreasyon Projesi Sözleşmesi, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk ve OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın tarafından imzalandı.

Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Mecitözü’nün köklü tarihi, tabiat ve kültür değerleriyle zengin bir ilçe olduğunu, alternatif turizm potansiyeli taşıdığını belirterek, “Çorum-Mecitözü-Amasya karayolu üzerinde, İlçeye 5 dakika, Çorum’ un yanı başında, 20 dakikalık mesafede yer alan Köprübaşı Göleti görülmeye değer, gelecek vaad eden, yeni cazibe merkezi olabilecek doğa harikası bir yerdir” dedi.

Köprübaşı Göleti’ni doğal yapısını koruyarak turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaymakam Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Bu amaca yönelik olarak, OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı fizibilite desteğinden faydalanmak amacıyla hazırladığımız projemiz başarılı bulunmuş, sözleşme imzalanmıştır.

Seyir terası, yeme-içme ve piknik alanları gibi unsurlardan başka, doğaseverler, adrenalin arayanlar ve kano, kürek, su bisikleti gibi su sporları tutkunları için farklı kesimlere yönelik çeşitli hizmetler planlanmıştır. Ayrıca, yöresel ürün satış noktaları ile civar köylerdeki çiftçi ve üreticiler, doğal ürünlerini satabilecek, gelirlerini artırabileceklerdir.

Projelendirme çalışmalarının ardından, planlanan tesisin, OKA, Çorum İl Özel İdaresi, DOKAP, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ulusal ve yabancı kaynaklardan sağlanacak mali katkılarla hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Projeye sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ ye şükranlarımı sunarım. Projenin hazırlanmasında emeği geçen personelime ve OKA çalışanlarına teşekkür ederim.” (Haber Merkezi)