Köpekten kaçarken yaralanan çocuk yoğun bakımdan çıktı

Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de 5 Mayıs'ta parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve bir köpekten kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada refüjdeki tretuvar taşına takılıp düşen ve ağır yaralanan Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin'in tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Beş gündür yoğun bakım servisinde olan Üresin, yataklı servise alındı.

Üresin, AA muhabirine, kendisini iyi hissettiğini, bir an önce taburcu olmak istediğini söyledi.

Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini belirten Üresin, "Futbol oynamayı çok seviyorum ve futbolu özledim. Beşiktaş taraftarıyım ve iyileşip Beşiktaş'ın maçlarını izlemek istiyorum." dedi.

Baba Arslan Üresin ise oğlunun her gün biraz daha iyileştiğini, tamamen iyileşip taburcu olmasını beklediklerini belirtti.

Baba Üresin, "Oğlum çok şükür bugün yoğun bakımdan çıktı, servis tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Kovalamaca ve düşme sonucu parçalanan dalağı ameliyatla alındı, böbreklerindeki yırtıklar da tedavi ediliyor." diye konuştu.

Oğlunun yaşının küçük olmasından dolayı köpek saldırısından ötürü psikolojik olarak etkilendiğini aktaran Üresin, hastanedeki tedavi sürecinin ardından psikolojik tedavi de uygulayacaklarını kaydetti.

Kimsenin böyle bir olayın yaşanmasını istemeyeceğini dile getiren Üresin, "Benim çocuğum şükürler olsun, dalağını kaybederek kurtuldu. Ancak çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Araba çarpabilirdi, bir ay önce dokuz yaşındaki çocuk gibi vefat edebilirdi. Metehan yaralandı, Ayşeler, Fatmalar, Zehralar, Aliler yaralanmasın. Devletimizin yetkilileri sahipsiz hayvanlarla ilgileniyor, artık bir çözüm bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan Üresin, hayvanları çok sevdiğini ve onların da bir can taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hayvanları da koruyacağız. Onların yok edilmesi gibi bir düşüncemiz yok. Doğanın dengesini bozmak gibi bir durum söz konusu olmasın. Sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulabilir. Kısmen sokakta da bulunabilirler. Kesinlikle yok edilmesi taraftarı değilim ancak insanların yaşam alanı içinde, insanların canına kastetmemeleri için sahipsiz hayvanların özgürlüğünün kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Hayvan haklarını da insan sağlığını da koruyalım."

Üresin, konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Amacım şikayetçi olmak değil, konunun adli makamlar aracılığıyla gündemde kalmasını sağlamak. Bu sayede konunun sorun değil çözüm haline gelmesini istiyorum. Çünkü her gün ülkemizin farklı yerlerinde aynı haberleri duyuyoruz. Benim çocuğum da korkmak suretiyle kaçıyor ve sert bir şekilde düşüp, karın bölgesinden yaralanıyor. Allah korusun, kafaya da darbe alabilirdi. Kafaya darbe alsaydı şu an çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bu konunun çözümünün bulunmasını talep ediyorum."

Üresin ayrıca, hastanenin acil ve yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hastanede oğluyla son derece iyi ilgilenildiğini sözlerine ekledi.