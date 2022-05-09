Köpekten kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı! O anlar kameraya yansıdı
Çorum’da sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen 14 yaşındaki Metehan’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, olay bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Güncel 09.05.2022, 14:36
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Olay, 5 Mayıs tarihinde Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi Metehan öğle arasında 5. Cadde’de bulunan parka gitti. Parkta sahipsiz köpeğin üzerine doğru koşması üzerine Metehan, kaçmaya başladı. Kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan, ayağının refüje takılması sonucu düştü. Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düştüğü sırada dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
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