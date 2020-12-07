Köpekler gülümsetti
Çorum’da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında meydan sokak hayvanlarına kaldı.
Güncel 07.12.2020, 23:02
40
Başıboş köpekler her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği Hürriyet Meydanı’nda kaldırım üzerinde yatarak güneşli havanın tadını çıkarırken, cadde üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerinin yanına giden köpekler ilginç görüntüler oluşturdu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:37
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:20
|Yatsı
|18:45