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Köpekler gülümsetti

Çorum’da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında meydan sokak hayvanlarına kaldı.

Güncel 07.12.2020, 23:02
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Köpekler gülümsetti

Başıboş köpekler her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği Hürriyet Meydanı’nda kaldırım üzerinde yatarak güneşli havanın tadını çıkarırken, cadde üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerinin yanına giden köpekler ilginç görüntüler oluşturdu.

(Haber Merkezi)

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