Köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

İlçede Şehit Orhan Yazdıç Galericiler Sitesi arkasında yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü köpeği traktörün arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüledi. Çekilen görüntüler büyük tepki topladı.

(Haber Merkezi)