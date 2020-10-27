Son Dakika

Köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

Sungurlu’da bir vatandaşın köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Güncel 27.10.2020, 23:15
97
Köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

İlçede Şehit Orhan Yazdıç Galericiler Sitesi arkasında yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü köpeği traktörün arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüledi. Çekilen görüntüler büyük tepki topladı.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:59
Öğle 12:29
İkindi 15:21
Akşam 17:49
Yatsı 19:09

Gelişmelerden Haberdar Olun

@