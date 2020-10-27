Köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
Sungurlu’da bir vatandaşın köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Güncel 27.10.2020, 23:15
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İlçede Şehit Orhan Yazdıç Galericiler Sitesi arkasında yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü köpeği traktörün arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüledi. Çekilen görüntüler büyük tepki topladı.
(Haber Merkezi)
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