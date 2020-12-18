Kooperatiflerin borçları da yapılandırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçları yapılandırılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçları yapılandırılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Amaçlı Kooperatif tüzel kişilikleri ile ortaklarına 31/08/2020 tarihinden önce kullandırılan ve muaccel hale gelen kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı ” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Orhan Sarı, “7256 sayılı kanun kapsamında taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililerin en geç 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. Vefat eden borçlu kooperatif ortağı için yasal mirasçılarından birisi ve/veya kefilleri borçlu adına sözleşmeleri imzalayabilir. Noterden alınacak vekâletlerde 7256 Sayılı Kanundan yararlanmak istendiği belirtilecektir. Hazırlanacak taksitlendirme sözleşmelerinin ise 30/06/2021 tarihine kadar imzalanması gerekmektedir. Taksitlendirme sözleşmeleri 5 eşit taksit şeklinde düzenlenecek olup ilk taksit ödemesinin vadesi 30 Kasım 2021 tarihidir. Değerli üreticilerimize ilanen duyurulur” dedi.
(Haber Merkezi)
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