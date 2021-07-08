Kooperatifler için kümelenme çalıştayı

Anne Lezzeti Kooperatifi Başkanı Olcay Ünal ile Mavi Umutlar Kooperatifi Başkanı Emine Çelen’in, Çorum Belediyesi’nin desteğiyle düzenledikleri “Kooperatifler Kümelenmesi Çalıştayı” yarın gerçekleştirilecek.

Yarın sabah konuklara Hattuşa’nın gezdirilmesi ve Puduhepa Kadın Kooperatifi’nin ziyaret edilmesiyle başlayacak program, saat 17.30’da Turgut Özal İşmerkezi’ndeki çalıştayla devam edecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise, Kadeş Barış Meydanı’nda stantlar kurulacak.

(Haber Merkezi)

