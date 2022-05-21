Konya’dan iki konuk akademisyen Atatürk Liselilere “sanat”ı yaşattı

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Lise’nin Eğitim Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen serginin açılış konuşmasını Okul Müdürü Halit Güneş yaptı. “Resim Sanatında Özgünlük ve Resim Sanatının Toplum İçindeki Yeri”, “Toplumların Yaşayışında Sanat”, “Baskı resim sanatında teknikler ve uygulamaları” konulu söyleşi ve sunumlarla, okulun öğretmen ve öğrencilerine sanatla dolu dolu iki gün yaşatıldı.



(Haber Merkezi)

