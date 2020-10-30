Konya’da polisin vurduğu Ümit Özhelvacı defnedildi

Ay-Ka Enerji Seydişehir Bölge Sorumlusu olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Ümit Özhelvacı’nın cenazesi Çorum Ulumezar’da saat 14.00’de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ile Ay-Ka Enerji firması yetkilileri ve çalışanları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilindiği gibi Özhelvacı Konya’nın Seydişehir ilçesi Atatürk Caddesi’nden bulunan fırından çıktığı sırada komşusu Polis memuru Mustafa S tarafından 10 el ateş edilerek vurulmuş, olay yeri gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)