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Konut satışları yüzde 57 azaldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Nisan ayı itibariyle Çorum ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57,7, bir önceki aya göre %57,4 oranında azalarak 258 oldu. Çorum ili konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 38'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Ocak -Nisan ayları arasını kapsayan üç aylık dönemde yapılan toplam konut satışı ise 2.300 adet oldu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:20
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Konut satışları yüzde 57 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 oranında azalarak 42.783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6.113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4.500 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 2.533 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.
ÇORUM'DA İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 127 
2020 yılı Nisan ayında Çorum ilinde satılan konutların %49,2'si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 4'üncü sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %26,6 oranında azaldı.
Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2.451 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 
131 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Çorum’da 2020 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %70 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%50,8) sıralamasına göre 78'inci sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.05.2020 11:21
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