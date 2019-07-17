Konut satışları geçen yıla göre yüzde 40.8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve % 16.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5.430 konut satışı ve % 8.9 pay ile Ankara, 3.390 konut satışı ve % 5.5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 79.5 AZALDI

2019 yılı Haziran ayında Çorum ilinde satılan konutların %14,8'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 15'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı % 79.5 oranında azaldı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,6 oranında azalış göstererek 7.319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1.175 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %23,1 ile Tunceli oldu.

358 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum İlinde 2019 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %12 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%85,2) sıralamasına göre 67'inci sırada yer aldı.

2019 Haziran ayında Çorum'da satılan konutların 195 adedi ilk defa satılırken, 225 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %46,4 iken; ikinci el satışlarının payı ise %53,6 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)