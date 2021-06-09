Konut fiyatı ikiye katlandı

Her ne kadar TÜİK’in verilerine yansımasa da, bu süreçte fiyatların inanılmaz derecede arttığı, günlük yaşamda herkesin kolayca tespit edebileceği bir gerçek. Özellikle inşaat malzemelerinde, fiyatların 1.5 yılda katlandığı ve bunun da konut fiyatlarına yansıdığı gözleniyor.

Nitekim, Müteahhitler Federasyonu İnşaat Komitesi’nin 2020 ve 2021 yılları arasındaki fiyat farklarını ortaya çıkarmak üzere başlattığı çalışma sonunda, başta demir ve çimento olmak üzere tüm inşaat malzemelerine büyük zamlar geldiği, bazı kalemlerde fiyat artışının yüzde 145’e kadar çıktığı, bu koşullarda proje üretmenin bile zora girdiği tespiti yapıldı.

Konut fiyatlarının Çorum’da da yüzde 100’e varan oranlarda arttığı görülüyor. Geçen yıl konut kredisinde faiz oranlarının düşürülmesi üzerine konut fiyatlarında ciddi bir hareketlenme olmuştu. Dolara bağlı olarak inşaat malzemelerine gelen zamlar ise, maliyetleri inanılmaz seviyelere taşıdı. Dolayısıyla, pandemi öncesine göre konut fiyatlarının bir misli arttığını rahatlıkla söylemek mümkün.

(Haber Merkezi)

