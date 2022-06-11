Konuklar, Dulkadiroğulları Konağı’nda ağırlandı

T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve beraberindeki heyetten bir grup, “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” etkinliğinin ilk gününde Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, katılımcılara etkinliğin ikinci gününde, Boğazkale’deki Dulkadiroğulları Konağı’nda öğle yemeği verdiler.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün de katıldığı yemek sonrası, karşılıklı hediyeler takdim edildi.

(Haber Merkezi)

