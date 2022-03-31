Konuk öğrencilere çömlek ve ebru eğitimi verildi
İspanya ve Çekya'dan Erasmus+ projesi kapsamında Çorum'a gelen öğretmen ve öğrenciler, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilerle çömlek ve ebru yaptı.
Güncel 31.03.2022, 19:54
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Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ortağı olduğu “Eğitimin Cennet Bahçesi Okullarda Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek” (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) projesi kapsamında Çekya ve İspanya'dan öğretmen ve öğrenciler, 5 günlük eğitim programı kapsamında Çorum'a geldi.
Öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında katılımcılar kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.
Kentteki bir restoranda Çorum'un yöresel yemeklerinden tatma fırsatı bulan öğrenciler, ardından Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
(AA)
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