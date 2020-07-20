Kontrolden otomobil şarampole uçtu
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.
Güncel 20.07.2020, 16:30
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Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzlar ilçesi'nden Çorum'a seyir halinde olan F.Ç. yönetimindeki 26 KK 076 plakalı otomobil, Sarmaşa mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil takla attı. Kaza da araç sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve belediyesi kaza kırım ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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