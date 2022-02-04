Kontrolden çıkan TIR kar birikintisine saplandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.
Güncel 04.02.2022, 19:13 04.02.2022, 19:16
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 76 DH 875 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki kar birikintisine saplandı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle Çorum-Kırıkkale karayolunda ulaşım uzun bir süre aksadı.
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