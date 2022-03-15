Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çıktı: 8 yaralı
Çorum’da, bir servis minibüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Güncel 15.03.2022, 16:15
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Kaza, Küçük Sanayi sitesi Yaydiğin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit G. (38) yönetimindeki 19 ACC 346 plakalı servis minibüsü, buzlanma sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.
Kazada, araç sürücüsü Ümit G.(38) ile araçta bulunan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde güvenlik olarak görev yapan Ali K.(26), Saniye D.(26), Recep U.(33), Hüseyin K.(24), Sadık N.(30), Kaan K.(28) ve Çağdaş B.(42) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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