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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 

Güncel 18.05.2021, 19:13
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi, 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 06 KH 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına düşerek takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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