Konteynerler tamir ediliyor

Şehrin dört bir yanında bulunan 16 bin adet evsel atık konteynerini düzenli olarak kontrol edip, bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Konteynerlerde oluşan deformasyon, kırılma, ve konteyner dibinde atıklardan dolayı oluşan asitten kaynaklı çürümeleri ortadan kaldırmak için temizlik işleri müdürlüğümüz ekipleri çalışmalara devam ediyor. Arızalı konteynerler bakım atölyesine getirilerek gerekli bakımları yapılıp boyanıyor ve kısa süre içerisinde tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Onarılması mümkün olmayan konteynerlerin yerine ise yeni konteynerler yerleştiriyoruz” dedi.



YIKAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Konteyner diplerinde çürümeden kaynaklı bakım maliyetleri düşürmek için konteyner yıkama çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz.



MOLOZ ATIKLARI KONTEYNERLERE ZARAR VERİYOR

Bazı konteynerlerın bilinçsiz kullanım sonucu, bazılarının da evsel atık yerine inşaat atığı, moloz, ağaç dalı gibi atıkların atılması yüzünden hasarlı hale geldiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Moloz atıklar sadece konteynere zarar vermekte kalmayıp atık toplama araçlarına da zarar vermektedir. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Çevre konusunda bilinçli olursak hepimiz kazanırız. Moloz atıkları torbalı bir şekilde hazırladıktan sonra Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 0364 333 11 99 nolu telefonu aramaları halinde atığı adreslerinden teslim alıyoruz. İsterlerse hemşehrilerimiz inşaat ve yıkıntı atıklarını kendileri de İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanı’na getirebilirler” dedi.



BAKIM ÇALIŞMASI İLE TASARRUF SAĞLIYORUZ

Yapılan bakım çalışmaları ile yüzlerce konteyneri yeniden hemşehrilerimizin kullanımına sunarak önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz.



