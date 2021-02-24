Kongre Kültür Merkezi için harekete geçiliyor

Çorum Belediyesi ilimize yakışır bir kongre ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla kolları sıvadı.

Bilindiği gibi eski stadyum alanına Millet Bahçesi yapımı ihalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Ancak şartnamede Kongre Kültür Merkezi’nin olmadığı anlaşılmıştı.

Millet Bahçesi projesinde çocuk oyun alanı, tenis kortları, koşu ve bisiklet yolları ile otopark gibi sosyal donatılar yer alıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim döneminde taahhüt ettiği ve en maliyetli projelerinden olan Kongre Kültür Merkezi’nin ise şartnamede bulunmadığı öğrenilmişti.

Ancak dün Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kongre kültür merkezi ile ilgili son gelişmeyi gözler önüne serdi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Söz verdik yapıyoruz… Çorum’umuza yakışan bir kongre ve kültür merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve teknik personelimizle değerlendirme toplantısı düzenledik. Çorum’umuzu kültürün ve kongrelerin merkezi haline getirmek için aşkla çalışıyoruz” görüşüne yer verdi.

Alınan bilgiye göre Belediye Kongre ve Kültür Merkezi’ni ihale edecek ve projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek verecek.

(Haber Merkezi)