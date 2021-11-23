Konfederasyon çalışması başlatıldı

Türkiye’deki Çorum federasyonlarını bir çatı altında toplamak üzere İstanbul’da, ÇEKVA ve ÇESİAD’ın ev sahipliğinde geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı Yaşar Karaarslan, toplantı ile ilgili bilgi verirken, “Çorumumuza ve Çorumluya hizmet için güzel bir çalışmaya imza atarak tüm Türkiye’deki federasyonlarımızı bir çatı altında toplamak ve Konfederasyon kurmak amacıyla yola çıktık” ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride şöyle denildi:

Daha güçlü bir Çorum, daha güçlü bir Çorumlu birlikteliği için Türkiye genelinde kurulu bulunan federasyon yöneticileri bir araya gelerek tek çatı altında birleşip Konfederasyon kurulmasına karar verdi.

Çekva ve Çesiad ev sahipliğinde yapılan toplantıya Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu, İstanbul Çorumlu Dernekler Federasyonu, Osmancık Dernekler Federasyonu, Bursa Çorumlu Dernekler Federasyonu, İstanbul Hitit Dernekleri Federasyonu, İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu, Konfederasyon kuruluşu için çalışmalara başladılar. (Haber Merkezi)

