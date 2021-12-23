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Konfederasyon çalışmaları
Güncel 23.12.2021, 01:36
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Çorum Konfederasyonu çalıştayı, İstanbul'daki toplantılardan sonra Ankara'da Çorum Konağında yapıldı.
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir'deki federasyonların katkıları, ÇEKVA ve ÇESİAD’ın destekleriyle sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, “Konfederasyonumuz Çorum ve dolayısıyla ülke sevdamızın zirve noktası olacaktır. Amacımız,herhangi bir görüş gözetmeksizin, en iyi şekilde birlikteliğin sağlanarak, bu birlikteliği gelecek nesillerimize bırakmaktır” dedi. (Haber Merkezi)
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