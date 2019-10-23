Komutana ziyaret

Çorum Şehit Gazi Sendikası İl Başkanı Arafat Yavuz, beraberinde Kültür Temsilcisi Ferhat İbi, Tarım ve Orman Temsilcisi Şule Çetiner, Milli Eğitim Merkezi Başkanı Aslan Aydın, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Şehit ve Gazi yakınlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu’na teşekkür plaketi veren Arafat Yavuz ve beraberindekiler, Barış Pınarı Harekatı’nda askerin ve güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)