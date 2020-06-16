Kömürle ısınan binaların 1 Ekim'e kadar doğalgaza geçmeleri zorunlu
Çorum'da kömürle ısınan binaların 1 Ekim'e kadar doğal gaza geçmesinin zorunlu olduğu bildirildi.
Güncel 16.06.2020, 19:41
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Mahalli Çevre Kurulunun olağan toplantısında, "Çorum İli Temiz Hava Eylem Planı" kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
Çorum'un yüksek kirlilik potansiyeli olan iller arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, eylem planı kapsamında kent merkezinde binaların kömürle ısınmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.
Açıklamada, "Isınma döneminin başlangıcı olan 1 Ekim'e kadar geçişin tamamlanarak doğal gaz, güneş enerjisi gibi alternatif temiz yakıt kullanımına geçişin zorunlu hale getirilmiştir. Uygulama Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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