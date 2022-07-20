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Kömürcüler mesleki sorunlarını görüştü
Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma Derneği üyeleri, organize edilen yemekte bir araya geldiler.
Güncel 20.07.2022, 20:05
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Dernek Başkanı Osman Şahin’in ev sahipliğini yaptığı yemeğe Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şahin, Başkan Vekili Halit Bölükbaş, Yılmazlar Kömür İşletmesi Sahibi Bahattin Yılmaz, Polat Kömür İşletmesi Yönetici Sami Kavukçu ile dernek üyeleri katıldı.
Hasan Zahir Et Lokantası’nda samimi bir ortamda geçen yemekte kömür ve odun satıcılarının genel durumu ve mesleki konularla ilgili istişarede bulunuldu.
Dernek Başkanı Osman Şahin, yemeğin son derece verimli geçtiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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