Kömürcü esnafı mağdur!

Konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mert, 5 Mart 2020 tarihinde alınan Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 2020-2021yılı döneminde kaloriferli apartman ve iş merkezlerinde yakılan kömürlere yasak getirildiğini hatırlatarak, “Bu yasakla birlikte biz ömürcü esnafı mağdur olmuştur. Çünkü daha önceden ithalatçı firmalardan yapmış olduğumuz bağlantılarımız var. Ayrıca kömür yakan apartman ve işyerleri de bizler kadar mağdur olmuştur. Apartman ve işyeri sahiplerinin kömür depolarında artan kömürleri de vardır” dedi.

Hava kirliliğine sebep olan kömürden başka birçok sebepler olduğunu ifade eden Mustafa Mert, “Oysaki yasaklanan kaloriferlik kömürlerin yapılan analiz sonuçlarında çok iyi olduğu Bakanlık incelemelerinde mevcuttur” diye konuştu.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik bir krizin olduğunun bir gerçek olduğunu dile getiren Mert, “Bu dönemde kömürcü esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Sayın Valimizden ricamız Mahalli Çevre Kurulu kararının yeniden gözden geçirilmesidir. Konuyla ilgili Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı’dan da desteklerini esirgemeyeceklerini umuyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

