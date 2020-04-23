Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
386.492
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5950
EURO
7.5295
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Ben Bir Çocuğum - TED
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!

Kömürcü esnafı mağdur!

Çorum’da faaliyet gösteren kömürcü esnafı, apartman ve işyerlerinde artık yakıt olarak kömürün yakılmaması yönünde karar alan Mahalli Çevre Kurulu kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiler.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:45
Kömürcü esnafı mağdur!

Konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mert,  5 Mart 2020 tarihinde alınan Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 2020-2021yılı döneminde kaloriferli apartman ve iş merkezlerinde yakılan kömürlere yasak getirildiğini hatırlatarak, “Bu yasakla birlikte biz ömürcü esnafı mağdur olmuştur. Çünkü daha önceden ithalatçı firmalardan yapmış olduğumuz bağlantılarımız var. Ayrıca kömür yakan apartman ve işyerleri de bizler kadar mağdur olmuştur. Apartman ve işyeri sahiplerinin kömür depolarında artan kömürleri de vardır” dedi.
Hava kirliliğine sebep olan kömürden başka birçok sebepler olduğunu ifade eden Mustafa Mert, “Oysaki yasaklanan kaloriferlik kömürlerin yapılan analiz sonuçlarında çok iyi olduğu Bakanlık incelemelerinde mevcuttur” diye konuştu.
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik bir krizin olduğunun bir gerçek olduğunu dile getiren Mert, “Bu dönemde kömürcü esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Sayın Valimizden ricamız Mahalli Çevre Kurulu kararının yeniden gözden geçirilmesidir. Konuyla ilgili Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı’dan da desteklerini esirgemeyeceklerini umuyoruz” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması
LGS’ye hazırlanan öğrencilere deneme kitabı
LGS’ye hazırlanan öğrencilere deneme kitabı
Halk Ekmek’te pide 2.50 TL
Halk Ekmek’te pide 2.50 TL
“Ulusal tarih bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıyor”
“Ulusal tarih bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıyor”
“Millet 23 Nisan’da yine tek yürek”
“Millet 23 Nisan’da yine tek yürek”

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim