Kömür ve eğitim yardımları azaldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Çorum’da dağıttığı kömür miktarı 15 bin tondan 5 bin tona düştü. Eğitim yardımı da 8 aydan 3 aya indirildi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan kömür yardımı alan ihtiyaç sahiplerini de vurdu.

Çorum’da muhtaç ailelerin mağduriyetlerini önlemek adına daha önceki yıllarda 15 bin ton kömür yardımı yapılırken, bu yıl yapılacak yardımın sadece 5 bin ton seviyesinde kalacağı belirtildi.

Bu nedenle, muhtaç ailelerin bu yıl zor bir kış geçirecekleri anlaşılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki vakıflar tarafından yürütülen kömür yardımı projesinde amaç, özellikle yoksul ve kimsesiz vatandaşların soğuk kış aylarında üşümelerine engel olmaktı.

“HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BELİRLEDİ”

Bu yıl her ilde ne kadar sosyal yardım dağıtılacağının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği haber alındı.

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, ayrıntıya girmemekle birlikte, bu yılki yardım miktarlarını doğruladı.

TORBALARDAN TAŞ ÇIKIYOR İDDİASI

Öte yandan, dağıtılan kömür torbalarından büyük miktarda taş çıktığı da öne sürülüyor.

Bahçelievler Mahallesi’nde oturan, ismi bizde saklı bir vatandaş, 25 kiloluk kömür torbasından yarı yarıya taş çıktığını savundu.

Yardım alanların, kömür yerine çıkan taşı sineye çektiklerini, muhtaçların bu yolla mağdur edildiklerini, devletin ise zarara uğratıldığını belirten vatandaş, kömür torbalarının ciddi biçimde denetlenmesini istedi.

EĞİTİM YARDIMI DA DÜŞTÜ

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaptığı eğitim yardımı da ekonomik sıkıntıya takıldı.

İlimizde ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl sekiz ay süre ile yapılan eğitim yardımı bu yıl 3 aya düşürüldü. Yine, bu yıl eğitime ayrılan kaynağın üç aylık olduğu öğrenildi.

(Elvan YILMAZ)