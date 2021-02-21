“Kömür kaynaklı hava kirliliğinde önemli bir iyileşme kaydedildi”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre toplamda 405 adet endüstri tesisinin bulunduğu Çorum’da 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 247 adet denetim gerçekleştirildiği, yapılan denetimler neticesinde 34 adet idari yaptırım kararı ile toplamda 805.388 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kentteki temizlik ve çevre kirliliğine yönelik gerçekleştirdiği diğer faaliyetler hakkında şu bilgiler verildi:

“Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımızca kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun kaynağında azaltılması amacıyla yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler ve diğer işletmelere 2020 yılında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmeye başlanmış olup toplamda 460 adet belge düzenlenmiştir.

Motor yağı değişimi yapan işletmelere 2020 yılı içerisinde Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi verilmeye başlanmış, toplamda 78 adet belge düzenlenmiş olup belgelendirme işlemleri devam etmektedir.

2020 yılı içerisinde ilimiz merkezde merkezi sistem kömür ile ısınan apartman ve iş merkezlerinin doğalgazlı yakıt sistemine geçiş işlemleri tamamlanmış olup, özellikle kömür kaynaklı Kükürtdioksit (SO2) kirliliği parametresinde önemli bir iyileşme kaydedilmiştir.

İşyerleri ve eğlence yerlerinden kaynaklı gürültünün önlenmesi amacıyla denetim planlaması dâhilinde denetimler yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzce yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak, korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir hava ve su bırakabilmek için gayret edilmektedir.” (Haber Merkezi)