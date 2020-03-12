Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl

İlimizde yaşayan 49 yaşındaki İ.S., komşusunun 14 yaşındaki kızlarına karşı cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcenlik suçlarını işlediği gerekçesiyle 31 yıl hapse mahkum edildi.

Olay 2017 yılı Temmuz ayında Çorum merkezde yaşandı. İ.S’nin ABD’de bulunan Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi tarafından internette pedofili videolarını izlediği ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Bilgilendirme üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi İ.S’yi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede pedofili görüntülerine rastlandı. Telefondaki detaylı incelemede İ.S’nin, komşularının kızı olan R.T. ile ilişkiye girdiğini gösteren fotoğraflar da bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.S., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında “Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek”, “Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan İ.S, ifadesinde, yaşadıklarını anlatarak, “R.T ile ilişkiye girdim galiba. Ancak ben onunla ters ilişkiye girdim. Bu ilişkiye girmem farklı zamanlarda üç kez gerçekleşti. Benim alt komşum olurlardı. Ancak öyle tecavüz falan olmamıştır. Kız bana kendi isteği ile yanaştı. Ben onlara evimi açtım. Her konuda onlara yardımcı oluyordum. Tecavüz etmedim. Ben R.T’nin akıl hastası olduğunu bilmiyordum ve yaşının küçük olduğunu da bilmiyordum. Evde iken bu fotoğrafları çektim. Tecavüz etmedim üç kez ilişkiye girdim” beyanında bulundu.

Cinsel istismara uğrayan genç kız ise başından geçenleri anlatarak, “Gününü hatırlamıyorum, yakınlarım hastaneye gittiğinde ben evde yalnızdım. Kapı çalındı ve açtığımda İ.S’yi gördüm. Bana saldırdı ve ben salona kaçtım. Üzerini başını çıkardı ve çırılçıplak oldu. Sonra bana tecavüz etti. Daha sonra üzerini başını temizlerken bu olanlardan hiç kimseye bahsetmememi istedi ve beni tehdit etti. Ben kaçıp annemin yanına gittim. Tecavüze uğradığımı anneme diyemedim. O günden sonra İ.S, bana 10 kez belirli aralıklarla gelip saldırıyor ve tecavüz ediyordu. Ondan korktuğum için polise de gidemedim” dedi.

Son kez hakim karşısına çıkan İ.S, savunmasında, “Adalete güveniyorum ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Genç kızı ile anne ve babası da sanıktan şikayetçi oldu. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın “Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek”, “Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 31 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

(Yusuf ÇINAR)