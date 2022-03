Komşusunu tüfekle öldürmüştü… İlk duruşmada tahliye kararı

Olay, Ocak ayında Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyü'nde meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertugay İslam Yüzgeç, gecenin ilerleyen saatlerinde aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.’nin evine balta ile gelerek kapının kolunu kırıp içeriye girmek istemişti. Yüzgeç, elinde balta ile H.A.D.’nin üstüne yürüyünce, karın bölgesinden yaralanmış, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasın rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası H.A.D, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

“ARAMIZDA HİÇ BİR HUSUMET YOKTU”

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık H.A.D., savunmasında, “Ertugay İslam Yüzgeç benim komşum olurdu. Daha önce evime üç kez gelmişti, kendisine kahvaltı vermiştim, aramızda ne babasıyla, ne de kendisiyle husumet oluşturacak veya bana kızabilecek hiçbir olay gerçekleşmemişti.

En son bana kahvaltıya geldiğinin ertesi akşamı saat 23.00 sıralarında eve gelen misafirlerimi gönderdikten hemen sonra Ertugay İslam Yüzgeç, evime geldi. Bana tuhaf tuhaf konuşmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diyerek küfürler savurdu. Beni kulağımdan yaraladı, hatta babasının da kolunu ısırdı. Yakınları onu evimden uzaklaştırmaya çalıştı. Jandarma geldi ve ben komşumla zıtlaşmamak adına şikâyetçi olmadım” dedi.

“ELİNDE BALTA EVİME GİRDİ”

Savunmasını sürdüren H.A.D, daha sonra şunları söyledi:

“Bu olaydan 8 veya 9 gün sonra gece 03:00 sıralarında ben evimdeyken Ertugay İslam Yüzgeç, elinde balta ile evime zarar vererek içeriye girdi.

Ben korktuğum için tüfeği ona doğru doğrulttum ve evimden gitmesini istedim. O da göğsünü ileri götürerek ‘hadi vur’ dedi. Tekrar ikaz ettim, sonra bana doğru hamle yaptı. Ben de ayaklarına tüfeği doğrultarak tetiğe bastım, fakat tüfek ateş almadı. Üzerime doğru gelmeye başlayınca yine uyardım ve gelmemesini istedim. Bana zarar vereceğini düşündüm, dört metre mesafeden ateş ettim. Ben onu korkutmak için ateş etmiştim, karın bölgesinden vuruldu. Tüfekten anlayan bir insan değilim. Bahçemize domuzlar dadanmıştı olaydan iki ay kadar öncede damadım tüfeğini getirip domuzlara karşı kullanmam için bana bırakmıştı. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı.”

“ANLATILANLAR DOĞRUDUR”

Ölen Ertugay İslam Yüzgeç’in babası Davut Yüzgeç ise, “H.A.D’nin ilk olaya ilişkin anlattıkları doğrudur. Oğlum askerden geldikten bir yıl sonra psikolojisi bozuldu, yaklaşık bir yıldır oğlum köyde benimle yaşamaktaydı. Ben oğlumun psikolojik tedavisini yaptıramadım, çünkü bir türlü buna ikna edemiyordum. Olayın olduğu gece H.A.D., beni telefonla aradı ve ‘oğlun benim kapımda’ dedi. Ben de oğlumu oradan almak için gittim, eve vardığımda oğlum yerde yatıyordu. Ben her hangi bir silah sesi duymadım, oğlum küfür ederdi, sanırım H.A.D.’ye küfür etmiş, bu nedenle oğlumu vurmuş olabilir.

Komşum olan H.A.D ile ağır bir husumetimiz bugüne kadar olmamıştır. Komşuluk ilişkilerimiz iyi değildi, çünkü aramızda sınır meselemiz vardı. Ama yine de aramızda her hangi bir kavgamız yoktu. Oğlum belki konuşmaları duymuş olabilir, H.A.D’den şikâyetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

10 TANIK DİNLENDİ

10 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan dolayı cezalandırılmasının talep edildiği sanık H.A.D hakkında, eylemin meşru savunma sınırı içinde kalması nedeniyle adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.

(Yusuf ÇINAR)