Komşusunu tekme-tokat dövüp bahçe duvarından aşağı düşürdü

İş kazası geçirdiği için yüzde 74 engelli olduğu bildirilen 37 yaşındaki Adem A. komşusu İ.E tarafından sokak ortasında darp edildi ve bahçe duvarından atıldı. Binanın güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Olayın bir hafta önce Mimar Sinan Mahallesi Küçük Abdullah Sokak üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Yaklaşık 7 ay önce geçirdiği iş kazası sonrası yüzde 74 engeli bulunan 37 yaşındaki Adem A., kendisini darp eden komşusu İ.E’den şikayetçi oldu. Karakolluk olan taraflar ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Komşusu tarafından darp edilen Adem A., avukatı aracılığıyla yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Adem A.,sağlık ocağına çıktığında komşusu olan kadının kendisine hakaretler etmeye başladığını dile getirerek, “Bana beddua etti, küfür etti. Ben evine git dedim, benle uğraşma, hastayım konuşamıyorum dedim. Bu şekilde tartışma oldu, kadın bana saldırdı, komşu geldi araya girdi. Sonra ben polisi aradım. Polisi beklerken oğlu geldi arabadan iner inmez bana saldırdı. Önce yumruk vurdu, sonra tekme-tokat saldırdı. Bahçe duvarından düşürdü beni. Annesi oğlunu kenara çekti. Yaşlı bir amca araya girdi” dedi.

ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Darp raporu aldığını belirten Adem A., “Kaşım yarıldı, kolum kırık ellerim tutmuyor. Ben ayakta durmaya zorlanıyorum. 7 ay önce üzerime depo düştü. 15 gün yoğun bakımda yattım, 6 aydır ayağa kalkamıyorum. Daha yeni yeni ayaklanmaya başladım. Çalışamıyorum, işim yok. Ben çocuklarımla huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Ama bu kişiler benim sürekli üzerime geliyor. Hastalığımdan da yararlanarak bana saldırdı. Çocuklarımın önünde beni darp etti. Çocuklarımın evde psikolojisi tamamen bozuldu” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 74 ENGELLİ

Avukat Recep Eker de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkili Adem A’nın kendisine 15 Mayıs’ta aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan komşusu ve oğlunun saldırısına uğradığını söylediğini, bunun üzerine yasal işlem başlattıklarını kaydetti. Müvekkilinin yaklaşık 7 ay önce kaza geçirdiğini, engelli kaldığını ve yüzde 74 raporu olduğunu hatırlatan Avukat Eker, müvekkilininin darp raporu aldığını, emniyete gerekli şikayeti yaptığını dile getirdi.

YASAL TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Soruşturmayı ve davayı sonuna kadar tkip edeceklerini belirten Av. Recep Eker, kendini savunamayacak durumda olan bir kişinin böylesine şiddete maruz kalmasının üzücü olduğunu ifade ederek, hukuki süreci izleyeceklerini ve adaletin tecellisi için elden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)