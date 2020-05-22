Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
380.155
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2994
EURO
7.4179
Komşusunu duvardan atan genç kendini savundu
Komşusunu duvardan atan genç kendini...
Polis cami önlerinde ‘cuma namazı’ nöbetinde
Polis cami önlerinde ‘cuma namazı’...
Dolu yağışına hazırlıksız yakalandılar
Dolu yağışına hazırlıksız yakalandılar
Komşusunu tekme-tokat dövüp bahçe duvarından aşağı düşürdü
Engelli komşusunu bahçe duvarından attı

Komşusunu duvardan atan genç kendini savundu

Eski bir husumetten dolayı aralarının açık olduğu engelli komşusu Adem A.’yı bahçe duvarından atan İbrahim E. kendini savundu. Adem A.’nın annesini tehdit ve darp ettiğini iddia eden İbrahim E. “Adem A. arabadan indiğim an bana küfür etti ben de vurdum bahçe duvarından düştü” dedi. 

22 Mayıs 2020 Cuma 18:10

Adem A.’nın ısrarla kendisine kumpas kurmaya çalıştığını söyleyen İbrahim E. “Adem A. ve ailesi beni cezaevine attırmak ve benden tazminat almak için her yolu deniyorlar. Biz de Adem A.’dan şikayetçiyiz. Avukatım aracılığıyla tüm hukuki süreci başlatıyorum” açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Ahlatcı talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Ahlatcı talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Ekmek dağıtımı araçlarla yapılacak
Ekmek dağıtımı araçlarla yapılacak
Seyahat izni ile ilgili yeni kararlar alındı
Seyahat izni ile ilgili yeni kararlar alındı
Berber ve kuaförlere yeni kararlar
Berber ve kuaförlere yeni kararlar
Çorumlu genç hayatını kaybetti
Çorumlu genç hayatını kaybetti
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim