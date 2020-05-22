Adem A.’nın ısrarla kendisine kumpas kurmaya çalıştığını söyleyen İbrahim E. “Adem A. ve ailesi beni cezaevine attırmak ve benden tazminat almak için her yolu deniyorlar. Biz de Adem A.’dan şikayetçiyiz. Avukatım aracılığıyla tüm hukuki süreci başlatıyorum” açıklamasında bulundu.
Komşusunu duvardan atan genç kendini savundu
Eski bir husumetten dolayı aralarının açık olduğu engelli komşusu Adem A.’yı bahçe duvarından atan İbrahim E. kendini savundu. Adem A.’nın annesini tehdit ve darp ettiğini iddia eden İbrahim E. “Adem A. arabadan indiğim an bana küfür etti ben de vurdum bahçe duvarından düştü” dedi.
22 Mayıs 2020 Cuma 18:10