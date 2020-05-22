Komşusunu duvardan atan genç kendini savundu

Eski bir husumetten dolayı aralarının açık olduğu engelli komşusu Adem A.’yı bahçe duvarından atan İbrahim E. kendini savundu. Adem A.’nın annesini tehdit ve darp ettiğini iddia eden İbrahim E. “Adem A. arabadan indiğim an bana küfür etti ben de vurdum bahçe duvarından düştü” dedi.