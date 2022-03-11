Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyede
ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi
Olay, dün akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti. Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu. Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çorum'da komşusu Yılmaz Gökkaya'yı cami çıkışında tüfekle vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli Osman G ifadesinde; komşusunun kendisine küfür ettiğini öne sürdü.
(Yusuf ÇINAR)
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