“Komşunuzla iyi geçineceksiniz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Çorum Milletvekili Köse, “İktidarın yanlışı olmasaydı sınır ötesi operasyon da olmazdı” diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Yıldırım Kaya’ya ‘hoşgeldiniz’ diyerek Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu yoketmek için başlatılan harekatte yüce Allah’ın devletimize güç kuvvet vermesini temenni etti. PKK’yı lanetleyerek harekatta şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tüfekçi, 30 Ağustos günü Çorum’da Atatürkçülere yönelik paylaşımlarda bulunan Reşit Keleş ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ama bu süreçte AKP yönetimi ve milletvekillerinden bir ses çıkmadığını da anlattı. Tüfekçi ayrıca Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıldönümü de kutladığını dile getirdi.

Toplantıda daha sonra söz alan Milletvekili Köse ise 10 Ekim Gar katliamında hayatını kaybedenleri anarak bu karanlık sürecin bir daha yaşanmamasını diledi. Bunun yolunun demokrasiyi güçlendirmekten geçtiğini ifade ederek sınırımız ötesinde süren harekatta tek bir Mehmetçiğin dahi burnunun kanamamasını dileyen Milletvekili Tufan Köse; “Şehit haberleri geliyor yüreğimiz dağlanıyor. Buradan ordumuzun yolunun açık olmasını diliyorum. Ama bugün sınırda sınır ötesinde operasyon yapmamıza sebep olan AKP iktidarının 18 yıldır uyguladığı dış politikadaki eksik ve yanlışlıklardır. Tüm dünya biliyor ki dış politikanın en önemli prensibi öncelikle komşularınla iyi geçineceksin. Ortada hiçbir sebep yokken ABD ve emperyal güçlerin emri ile 2011 yılından sonra Suriye’yi düşman ilan etti. Halbuki Türk ve Suriye halkının tarihten gelen dostlukları var düşmanlıkları yoktur. Olamaz da. Tabii terör odakları temizlenmeli. Tüm ülkelerin sınırları içinde halkın huzur ve barış içinde yaşamasını temin etme gibi bir sorumluluğu vardır. Bu konuda yapılan operasyona başarı diliyoruz. Ama geçtiğimiz 17-18 yılda yapılan yanlışlar olmasaydı biz bugün yeniden sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kalmazdık” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)