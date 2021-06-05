Komşuları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana geldi. Özcan Aygün’den haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine merdiven yardımıyla eve giren komşuları, Aygün’ü hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan Aygün’ün yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Aygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Aygün’ün sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.