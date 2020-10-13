Komşu Kastamonu’da doğayla başbaşa bir tatil

Gölköy Yaşam Resort, konuklarına, “sabah kuş sesleri ile güne başlayıp, tertemiz havasını içinize çekerek, kocaman bir gülümsemeyle güne merhaba demek, dalından sofranıza gelen organik ürünlerle kahvaltınızı şenlendirmek, ilgi alanlarınıza göre spor, gezi, eğlence aktiviteleri ile gününüze keyif katmak ve yeşil doğası ile ruhunuzu dinlendirmek” şeklinde sonbaharın bu en güzel zamalarını daha da keyşifli hale getirme vaadinde bulunuyor.

(Haber Merkezi)