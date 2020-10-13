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Komşu Kastamonu’da doğayla başbaşa bir tatil

Çorum’un komşu kentlerinden Kastamonu’nun merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Gölköy Yaşam Resort, büyük kent stresinden uzak, doğayla başbaşa bir tatil olanağı sunuyor.

Güncel 13.10.2020, 20:10
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Komşu Kastamonu’da doğayla başbaşa bir tatil

Gölköy Yaşam Resort, konuklarına, “sabah kuş sesleri ile güne başlayıp, tertemiz havasını içinize çekerek, kocaman bir gülümsemeyle güne merhaba demek, dalından sofranıza gelen organik ürünlerle kahvaltınızı şenlendirmek, ilgi alanlarınıza göre spor, gezi, eğlence aktiviteleri ile gününüze keyif katmak ve yeşil doğası ile ruhunuzu dinlendirmek” şeklinde sonbaharın bu en güzel zamalarını daha da keyşifli hale getirme vaadinde bulunuyor.

(Haber Merkezi)

#Gölköy Yaşam Resort
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