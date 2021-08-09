Kombi çekilişi bugün

Şirket yetkililerinden Serhat Gökhan Canbolat, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat illeri ve bu illerin koordinasyonunda doğalgaz dağıtımı yapılan ilçe ve beldelerde 10 Haziran 2021 tarihinde başlatılmış olan kombi çekiliş kampanyasının 31 Temmuz’da sona erdiğini hatırlatarak, bu tarihlerde abone olan tüm müşteriler arasında yapılacak çekilişle, 10 adet kombinin talihlilerine verileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

