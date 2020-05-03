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“Koltukta oturmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik”

Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB), kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr camiasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:00
“Koltukta oturmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik”

Birlik Başkanlığına seçildiği 2018 yılından bu yana ÇESOB Başkanlığını başarıyla sürdüren Recep Gür ise, görev yaptığı son 2 yıl içerisinde gerek esnaf ve sanatkârların gerekse Çorum’un sorunlarının çözümünde önemli rol üstleniyor.

Çorum’da 50 bine yakın üyesi bulunan ve bunun 18 bininin aktif olduğunu söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere toplam 40 odayla esnaf ve sanatkârlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Birliklerinin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkârların emrinde olduğunu kaydetti. “Biz buraya koltukta oturmaya değil, esnaf ve sanatkârımıza hizmetkâr olmaya geldik” diyen Gür, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekerek, Çorum’da ortak akıl ve istişare ile çözülemeyecek bir sorunun olmayacağını belirtti.

Oda genel sekreterlerinin eğitimlerine önem verdikleri gibi çeşitli konularda da esnaf ve sanatkârları bilgilendirme konusuna da özen gösterdiklerinin altını çizen Recep Gür, Çorum’da ahilik geleneğini de yaşatma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

İçerisinde yaşadığımız bu aylarda tüm dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınından dolayı on binlerce esnaf ve sanatkârın işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını da hatırlatan Gür, bu süreç zarfında esnaflara kredi desteği verilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve finansal çözümleri ivedilikle yerine getiren Halkbank ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu arada, Çorum’da işyerini kapatan yaklaşık 2 bin esnafa da ayni ve nakdi yardım elini uzatan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür eden Recep Gür, ayrıca bu zaman zarfında yanında olan ve kendisine güvenen tüm esnaf odası başkanları olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ve Çorumlu esnaf ve sanatkârlara minnettar olduğunu kaydederek, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her şey Çorum esnaf ve sanatkârı için. Birlikte yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

Çorumlu vatandaşların ve tüm esnaf ve sanatkârların mübarek Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Gür, sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı’na erişmemizi ve virüs salgınından da biran önce kurtulmamızı temenni ederek, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancının da tam olduğunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

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