Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bugün koltuğu Kartal bebeğe kaptırdık. Ziyaretleri ile beni mutlu eden dünürümüz Emrah Kara ve eşine ayrıca Kartal yavrumuza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)