Kolpa, hayranları coştu

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanı içerisini hınca hınç dolduran Kolpa severler, grubun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da gençlerle birlikte konseri ilgiyle izledi.

Başkan Aşgın, “Kimi davet edelim dedik, Kolpa dediniz. Siz istediniz biz yaptık gençler. Kolpa Grubuna şarkılarıyla Çorum’umuzu coşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda Başkan Aşgın, Kolpa’ya çiçek verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

