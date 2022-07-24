Kolpa, hayranları coştu
Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 37.'si düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Kolpa, unutulmaz bir konsere imza attı.
Güncel 24.07.2022, 18:19
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanı içerisini hınca hınç dolduran Kolpa severler, grubun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da gençlerle birlikte konseri ilgiyle izledi.
Başkan Aşgın, “Kimi davet edelim dedik, Kolpa dediniz. Siz istediniz biz yaptık gençler. Kolpa Grubuna şarkılarıyla Çorum’umuzu coşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
Konser sonunda Başkan Aşgın, Kolpa’ya çiçek verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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