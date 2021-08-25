“Kölelik koşulları dayatıldı”

Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi Selim Bozkurt, hükümetin memurlara reva gördüğü zam oranlarını kabul etmediklerini, kamu emekçileri ile alay edildiğini belirterek, yetkisi sendikaların memurun değil, AKP’nin çıkarlarını koruduğunu ileri sürdü.

Bozkurt, “Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu ülkemizde, doğalgaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti, kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir” dedi.

Selim Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KAMU EMEKÇİLERİNİ AÇLIĞA VE

SEFALETE MAHKUM ETTİLER”

“Yandaş konfederasyona ve AKP iktidarına sesleniyoruz…

Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmemiştir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini şiddetle reddediyoruz.

Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu ülkemizde, doğalgaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti, kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir.

Hükümetin; kamu emekçilerine bir bütün olarak tüm yurttaşlara karşı bu kadar pervasız olmasının nedeni Memur-Sen’in ve Kamu-Sen’in tavrından kaynaklanmaktadır. Memur-Sen her sözleşmede olduğu gibi bugün de kamu emekçilerini, Sözde Toplu Sözleşme masasında satmış ve memurun değil AKP’nin çıkarlarını gözetmiştir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

AKP'nin memur sendikası Memur-Sen, kamu emekçilerine kendi tekliflerinin yarısını dahi etmeyen zam teklifini kabul etmiştir. Ancak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de “kazanımlar sağladık” aldatmacası ile emekçilerin gözleri önünde “satış sözleşmesi”ni imzalamıştır.

Kamu emekçilerine dayatılan bu Sözde Toplu Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır. Bu sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş normlardan uzaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP hükümetinin ve yandaş konfederasyonun yüzdelik zam aldatmacasının ve Sözde Toplu Sözleşme anlaşmasının sonlandırmasını; TİS’i ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesini istiyoruz.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak ve ancak grevli toplu sözleşme hakkı ile sağlanabilir.

Bu hakkın elde edilmesi için tek gerçekçi seçenek; emek, eylem ve direniş çizgisidir.” (Haber Merkezi)