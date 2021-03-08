Koldaş; “Atatürk devrimleri kadın haklarının teminatıdır”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Çorum Barosu’nda bir etkinlik düzenlendi. Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Hukuku Komisyonu Üyesi avukatlar ile kadın avukatlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Lale Koldaş günün anlam ve önemine ilişkin Kadın Hukuku Komisyonu’nun basın açıklamasını okudu.

8 Mart’ın ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emek sömürüsü ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirten Av. Lale Koldaş, bu nedenle kadın mücadelesinin aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesi olduğunu, fırsat eşitliğinin sağlanmaması nedeniyle kadınların eğitim haklarından yoksun kaldığını, istihdam olanaklarından yararlanamadığını, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamadığını söyledi.

Atatürk devrimlerinin kadın haklarının da teminatı olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olduğunu, ülkemizde de kadın cinayetlerinin önlememesini tam tersi olarak artarak devam etmesini endişeyle izlediklerini söyleyen Koldaş, “Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeni yasaların ve cezaların yetersizliği değildir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması yapılmadan, ortadan kaldırılmadan kadının insan haklarının ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizde, aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir. Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmelidir. Kadının eşit ve özgür birey olmasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi tarihsel, kültürel ve dinsel hiçbir gerekçe ile engellenmemelidir. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit olarak yer almasını sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulanmalıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir.

Kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmelidir. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır. Hak savunucusu olarak bizler; uzun mücadeleler sonucunda elde edinilmiş Kadın Hakları kazanımlarından vazgeçilmesine yönelik her türlü girişime karşı, kadının insan hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inanç ve dayanışmayla sürdürme kararlılığındayız. Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu üyesi avukatlar olarak; Cumhuriyet Devrimleri ve Kadın Mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından kayba neden olacak her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın, özgürlüğün, demokrasinin sağlandığı bir Türkiye ve Dünya için; kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize bağlılıkla, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz” diye konuştu.

Cinsiyet temelli hiçbir ayrımcılığı kabul etmediklerini ve kadına yönelik şiddet karşısında her zaman Çorum Barosu olarak kadınlara destek olacaklarını anlatan Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Burçin Solmaz Polat da bu konuda muhtarlıklarda afişleme çalışmasında bulunduklarını kaydetti.

Emekçi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar da konuşmasında kadına karşı şiddetten istismara kadar olabilecek tüm olumsuz davranışlar karşısında Çorum Barosu olarak yasalar çerçevesinde mücadelelerinin süreceğini dile getirdi. Yaşar; “Çorum Barosu olarak kadın haklarının sonuna kadar savunucusuyuz ve sahip oldukları hakların korunması noktasında da sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bunun dışında yasaların uygulanarak şiddet ve istismarın önüne geçilmelidir. Özellikle son günlerde yine şiddet ve istismar olaylarının arttığını görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi noktasında gerekli önlemler alınmalıdır. Bir suç işlendikten sonra cezası verilir ama esas olan önleyici hizmetlerdir. Her insan bir candır. Artık kadına şiddetin son bulduğu, istismarın son bulduğu günler diliyorum” diye konuştu.

Törende daha sonra Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar tarafından toplantıda hazır bulunan Kadın Hukuku Komisyonu üyesi avukatlara karanfil ve günün anlamına uygun birer küçük hediye verildi. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

(Haber Merkezi)