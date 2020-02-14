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Kolaylı’dan Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin yıpranma hakkı için konulan ‘basın kartı sahibi olma’ şartına ilişkin kanun maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin tarihi bir karar verdiğini söyledi.

Kolaylı’dan Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin yıpranma hakkı için konulan ‘basın kartı sahibi olma’ şartına ilişkin kanun maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin tarihi bir karar verdiğini söyledi.

14 Şubat 2020 Cuma 20:16
Kolaylı’dan Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür

Yıllardır her fırsatta “yıpranma hakkının” sadece basın kartı olanlara değil, 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’na sektörde çalışan tüm basın emekçilerine verilmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Anayasa mahkemesi, gazetecilerin basın kartı sahibi olmasalar da yıpranma hakkından faydalanabilmesine karar verdi. Bu yıllardır dile getirdiğimiz emeklilikte eşitsizlik sorununun çözümünü sağlayacaktır” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), gazetecilerin yıpranma hakkını düzenleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki “sarı basın kartı şartı aranır” hükmünü kaldırarak, sarı basın kartı sahibi olmasalar dahi gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanabilmesine karar verdiğini kaydeden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Anayasa Mahkemesi, basın kartı sahibi olan ve olmayan gazeteciler şeklinde ikili bir ayrımın olamayacağına karar vererek, sektörümüzde kanayan bir yara olan uygulamaya son vermiştir. Bu ayrım, basın kartı sahibi gazeteciler ile basın kartına sahip olmayan gazetecilerin aynı işi yapmalarına rağmen emeklilik bakımından farklı düzenlemelere tabi olmaları sonucunu doğuruyordu.

Anayasa Mahkemesi, yıllardır dile getirdiğimiz gibi; gazetecilerin fiziksel, ruhsal ve fizyolojik bakımlardan insan sağlığını olumsuz etkileyen ağır ve yıpratıcı koşullar altında çalıştıklarını ve yıpranma payı hakkından yararlandırılmalarının yasalarca kabul edildiğini onaylamış oldu.

İptal hükmü, Resmi Gazete'de yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu tarihi karar için tüm meslektaşlarım adına Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)

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