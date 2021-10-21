Kolaylı, “Böyle bir günümüz yok” diyorsa da, kutlamalar eksik olmuyor
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” olarak kutlanan özel bir basın günü olmadığını açıkladı. Kolaylı, 22 Ekim tarihinin, Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlanmaya başladığı gün olduğunu ve basın kuruluşları ve çalışanları için başka bir anlam taşımadığını bildirdi.
Güncel 21.10.2021, 20:15
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Nuri Kolaylı, “Biz gazeteciler için her yıl 3 özel gün vardır. Bunlar ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Basında Sansürün kaldırılışının yıldönümüdür. 3 Mayıs'ta da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanır” dedi.
Buna karşılık, haber ya da sosyal medya paylaşımı olarak bu bilgiyle karşılaşanlar, incelik göstererek basının bu gününü kutlama yoluna gidiyorlar. Böyle bir günün varlığı tartışma konusu olsa da, kutlama nezaketini gösterenlere basın mensuplarının şükran borçlu kaldıkları bir gerçek.
(Haber Merkezi)
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