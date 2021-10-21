Kolaylı, “Böyle bir günümüz yok” diyorsa da, kutlamalar eksik olmuyor

Nuri Kolaylı, “Biz gazeteciler için her yıl 3 özel gün vardır. Bunlar ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Basında Sansürün kaldırılışının yıldönümüdür. 3 Mayıs'ta da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanır” dedi.

Buna karşılık, haber ya da sosyal medya paylaşımı olarak bu bilgiyle karşılaşanlar, incelik göstererek basının bu gününü kutlama yoluna gidiyorlar. Böyle bir günün varlığı tartışma konusu olsa da, kutlama nezaketini gösterenlere basın mensuplarının şükran borçlu kaldıkları bir gerçek.

(Haber Merkezi)

