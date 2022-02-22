Kolaylı: “BİK tarife artışı basına can suyu olacak”

Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bu kuruluşlara üye 20 bin gazeteciyi temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Nuri Kolaylı, Basın ilan Kurumu’nun yerel basın açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ca onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan ilan tarifesi artışının, girdi maliyetlerinin ve döviz kurlarının olağandışı artışıyla kapanmanın eşiğine gelen yerel basın kuruluşları için rahatlatıcı bir karar olduğuna dikkat çeken TGK Genel Başkanı Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Toplam 36 üyeden oluşan Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzu temsil eden arkadaşlarımızla birlikte, yerel basının sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

BİK Genel Kurulu toplantısında, tirajı 50 binin altındaki gazeteler için uygulanan ve sütun/cm fiyatı 20,40 TL olan ilan bedeli, 35 TL’ye yükseltildi. Tirajı 50 binin üzerindeki gazeteler için uygulanan sütun/cm fiyatı da 49,35 TL’den 63 TL’ye yükseldi. Beklentimiz Cumhurbaşkanlığınca onaylanıp bir an önce Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Mart 2022 itibariyle yürürlüğe girmesidir.

Bu kararın alınmasında emeği geçen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul Üyesi Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'ya, TGK ailemizin temsilcileri Nazmi Bilgin'e, Mustafa Arslan'a, Şevket Erzen'e ve Şevket Karahan'a meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

