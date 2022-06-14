Köfteci Kel Adil’in oğlu hayatını kaybetti
Çorum’un tanınmış esnaflarından “Köfteci Kel Adil” lakabı ile bilinen Adil Ergöz’ün oğlu, Salih Ergöz’ün ağabeyi Murat Ergöz (50), vefat etti.
Güncel 14.06.2022, 17:53
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Murat Ergöz, bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakım sürecinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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