Köfteci Kel Adil’in oğlu hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Murat Ergöz, bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakım sürecinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Bülent USLU)

