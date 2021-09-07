KöfkeHor hizmete açıldı

Çorumluların damak tadına uygun köfte, ciğer, makarna, tavuk, gözleme, yanıç ve sucuk gibi ürünlerle hizmet verecek olan ve Akın İnce tarafından işletilecek olan KöfkeHor Akın’ın Yeri isimli işyeri Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak No: 26 adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vatandaşlara alo paket hizmeti de sunulacak olan işletmenin açılışına çok sayıda davetli katılırken, açılışa özel kampanyalar da düzenlendi.

Tüm Çorumluları işyerlerine davet ederek özel lezzetleri tatmaya davet eden Akın İnce, köfte, ciğer ve tavuk ekmek veya porsiyon olmak üzere fesleğen soslu makarna, bolonez soslu makarna, mantarlı tavuklu körü soslu makarna, peynirli, patatesli, kıymalı, sucuklu, kaşarlı yanıç ve gözlemelerini de tavsiye etti.

(Süleyman ERDEN)

