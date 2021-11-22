Kodek’ten TÜGVA’ya destek

Milli Eğitim Müdürü Kodek gençlerle buluşarak sohbet ettiği ziyarette şunları söyledi: “Bakanlığımız ile TÜGVA Genel Merkezi’nin yaptığı protokol neticesinde yakın çalışma fırsatı bulduk. Bu kapsamda Enderun Okulu, Kitap Kurdu, Çizimlerle Kırk Hadis gibi öğrencilerin okul derslerinin yanında kişisel gelişimlerine ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan bu projeleri sonuna kadar destekliyoruz.

Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız. Bakanlığımızın yaptığı protokole ek yerelde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizde TÜGVA İl Temsilciliği ile protokol imzalayacağız. TÜGVA Temsilcisi Enes Kayabaşı ve ekibini ilimizdeki başarılı çalışmaları sebebiyle can-ı gönülden tebrik ediyorum. Eğitim ve öğretime verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayabaşı ise; “Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. TÜGVA olarak gençlerin olduğu her alanda elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. Şimdiye kadar okullarımızda kitap kurdu projelerimiz ile gençlerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladık. Bu hususta okullarımıza kitap bağışları yaptık. Yakın zamanda yapacağımız Enderun Okulu projemiz ile de Gençlerimizin ilgi duyduğu meslekler hakkında alanında uzman kişiler tarafından sunumlar verilecek. İş birliğimizi daha da artırmak için bu kapsamda Çorum Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yeni bir protokol imzalayacağız. Gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

