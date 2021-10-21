Kodek’ten TSO’ya teşekkür
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası ile üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür etti.
Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile TSO Yönetim Kurulu üyesi Ömer Altıkardeş, Milli Eğitim Müdürü Kodek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
TOBB’un desteğiyle Çorum TSO’nun katkıları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilimizde bulunan okul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunulduğu dile getirildi.
Ziyarette TSO Başkanı Başaranhıncal TOBB’un desteği ile her yıl, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardım ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya vesile olduklarını ve bundan sonraki yıllarda da eğitim yardımlarına devam edeceklerini vurguladı.
Nazik ziyaret için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek de yapılan yardımın öğrenciler için büyük anlam taşıdığını ifade ederek TOBB ve Çorum TSO’ya tekrar teşekkürlerini sundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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|21
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|21
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|15
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|8
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|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
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|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
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|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
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|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
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|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
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|9
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|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
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